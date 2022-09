Wie steht es um das Bewußtsein der Öffentlichkeit wenn es um Themen wie Kolonialismus, Restitution, Genozid und Reparationszahlungen geht? Wie kamen die Sammlungen in Freiburger Archiven zustande? Und was wollen eigentlich die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen? Über sensible Objekte und koloniale Kontinuitäten sprachen wir mit Godwin Kornes, Ethnologe am Museum für Natur und Mensch.