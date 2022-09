Godwin Kornes, Ethnologe am Museum für Natur und Mensch, über Kritik an dem Fachbereich, sensible Objekte in Freiburger Sammlungen und Antonie Brandeis, Sammlerin und problematische Persönlichkeit im kolonialen Kontext.

Die besagten Videos mit Meitaka Kendall-Lekka findet Ihr hier.