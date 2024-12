Verdacht auf Unrechtskontexte erhärtet

Von Januar 2023 bis Dezember 2024 wurden in einem vom Deutschen Zentrum Kulturgut-

verluste geförderten Projekt die Provenienzen von zwei Sammlungen erforscht, die Offi-

ziere des Marineschiffs S.M.S. Cormoran zwischen 1901 und 1912 in Ozeanien zusammenge-

tragen haben. Insbesondere wurde hierbei der Zusammenhang mit sog. Strafexpeditionen

untersucht, an denen die Offiziere beteiligt waren. In seinem Vortrag zum Projektende stellt

Projektleiter Godwin Kornes die zentralen Erkenntnisse der Provenienzforschung der Öf-

fentlichkeit vor.

Wir hören den Vortrag von Dr. Godwin Kornes, Ethnologe und Provenienzforscher am 3.12.2024 im Museum Natur und Mensch (MNM) in Freiburg. Er hat in Mainz Ethnologie und Kulturanthropologie studiert und promovierte mit einer Arbeit zur Versöhnung und Übergangsjustiz im postkolonialen Namibia.

Für die ethnolgische Sammlung am MNM hat er insgesamt an drei Provenzienforschungsprojekten gearbeitet: Zur sog. "Brandeis-Sammlung" - finanziert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste - und zu ethnologischen Objekten aus Kamerun - finanziert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg -, welches die Brücke zum heute vorgestellten Projekt darstellt. Das Projekt endet zum 31.12.2024