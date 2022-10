Godwin Kornes spricht über Trends und Visionen in der Ethnologie. Er arbeitet zu Provenienzforschung am Museum Natur und Mensch in Freiburg und möchte die Sammlungen mit Schwerpunkt auf Ozeanien aufarbeiten. Die Ausstellung Handle with Care - Sensible Objekte der Ethnologischen Sammlung läuft noch bis Januar 2023.