In diesen Tagen sorgen Kundgebungen und Plakate von Bauern und Bäuerinnen für Aufsehen, die sich gegen ökologische Maßnahmen in der Landwirtschaft wenden. Es geht aber auch anders. In Straßburg demonstrierten Bäuer*innen für mehr Ökologie und gegen die Agroindustrie. Fabian von Radio Dreyeckland berichtet aus Straßburg. Weitere Einzelheiten findet Ihr in dem untenstehenden Beitrag.