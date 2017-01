Ein Traktorzug für die Agrarwende

Am kommenden Samstag ruft das Bündnis „Meine Landwirtschaft – Unsere Wahl“ zu einer Großdemo in Berlin für die Agrarwende auf. Die Demo unter dem Motto „Wir haben es satt“ findet bereits zum siebten Mal statt. Die Organisator*innen fordern eine Agrarwende hin zu einer bäuerlichen und ökologischeren Landwirtschaft. Die Demo kritisiert besonders den großen Einfluss von großen Agrarkonzernen und ihrer Lobby in Deutschland und der Europäischen Union. Der Landwirt und Agrarwende-Aktive Phillip Brändle organisiert einen Traktor-Zug für Bäuer*innen zur "Wir haben es satt"-Demo. Im Interview stellt er die aktuellen Herausforderungen der Agrarwende vor.