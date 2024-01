„Wir haben es satt“-Demo in Berlin und ein Interview aus 2017 das die Beharrlichkeit einer Politik gegen die sozialökologische Wende für Klein- und Mittelbauern belegt

Am Samstag ruft die Kampagne „Wir haben es satt!“ zu einer Demonstration in Berlin auf, um für eine ökologische, nachhaltige Agrarwende zu protestieren



„Wir haben es satt“ ist eine Kampagne von Landwirt:innen, Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden, die sich gegen die Agrarindustrie und Massentierhaltung richtet und eine Agrarwende fordert, die endlich auf Klimawandel, Artensterben und Hunger in der Welt reagiert.



Am Samstag ruft die Bewegung zu einer Demo am Willy-Brand-Haus in Berlin auf. Die Demonstration am Samstag ist dabei die Fortsetzung der schon seit 2011 laufenden Kampagnen für umfassende Reformen für eine sozialökologische Agrarwende.



Es ist eine Demonstration, die eigentlich losgelöst ist von den aktuellen Protesten von Landwirt:innen der vergangene Woche. Dennoch lässt sie sich aktuell kaum von der Debatte trennen.



Wir sprachen vorab mit Inka Lange - Sprecherin der Kampagne "Wir haben es satt!".



Infos zur Wir haben es satt!-Demo: Samstag, 20.1.24 | 12 Uhr | Willy-Brandt-Haus | Berlin



Im Jahr 2017 führte RDL Aktuell mit einem örtlichen Organisator, Philipp. der damaligen Proteste für eine sozialökologische Agrawende ein Interview. Die Beharrlichkeit der Ignoranz gerade auch der Groko gegenüber deren Forderungen wird überdeutlich.7:48