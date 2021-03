"Klimagerechtigkeit muss in jeder Entscheidung der Stadt berücksichtigt werden"

Seit heute morgen (Dienstag, 30.03) um 4 Uhr besetzen 3 junge Menschen der Aktionsguppe „Magisches Baumhaus“ symbolisch mit ihren Hängematten Bäume vor dem Stühlinger Rathaus, inklusive Unterstützung am Boden. Plakate drücken ihre Solidarität mit dem Danni aus, auf einem Banner prangt das Zitat „Für Dietenbach muss kein einziger Baum gefällt werden“ auf einem anderen „5 Jahre Paris.. nix passiert“. Wir waren vor Ort und haben nachgefragt, gegen was sich der Protest dieser neuen Gruppe vor dem Rathaus richtet und was sie fordern.