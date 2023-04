Klimakatastrophe: "Wir haben eine Zeitenwende und müssen über Dinge neu nachdenken"

Bundesweit hatten Umwelt-, Klima- und Mobilitätswende - Initiativen am Sonntag zu einem Aktionstag aufgerufen, um gegen die Ausbaupläne von Verkehrsminister Volker Wissing, die gegen die rechtsverbindlichen Klimaziele verstoßen, zu demonstrieren. In den nächsten Jahren will Wissing 100 Milliarden Euro für den Neubau von Straßen, Autobahnen und Tunnelbauwerken ausgeben. Das NETZWERK MOBILITÄTSWENDE FREIBURG fordert ein sofortiges Moratorium und eine Überprüfung aller Straßenneubaupläne unter Berücksichtigung heutiger Umwelt und Klimaziele. Am Sonntag beteiligten sich zahlreiche Initiativen an den Wendetischen für eine umwelt- und sozialgerechte Zukunft, z.B. die Initiative Statttunnel, der BUND, der VCD, der Fuss und Radentscheid; Parents for Future etc. . Wir waren vor Ort und haben zahlreiche Interviews geführt, z.B. mit dem ehem. SC Trainer Volker Finke von der Initiative Statttunnel 4:15, mit Wulf Westermann vom Bürgerverein Oberwiehre Waldsee 4:07, mit Bernd vom Motorradclub Coole Wampe 6:19, mit Hannah von Health For Future 5:59 und auch mit dem ehemaligen Stadtplaner Wulf Daseking 8:49 .

Im Vorfeld der Aktion hatten wir auch schon ausführlich mit Reinhild Dettmer-Finke von der Initiative Stattunnel über einen offenen Brief in Reaktion auf den Bittbrief von OB Horn an Minister Wissing gesprochen, dieser möge doch schnell den Stattunnel realisieren. 21:19