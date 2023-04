Es braucht Verkehrskonzepte mit der Variante "ohne Stadttunnel"

Wir haben bei Radio Dreyeckland immer wieder über die Diskussion um den geplanten Stadttunnel, der eine Stadtautobahn mit sich bringen würde, berichtet. Das NETZWERK MOBILITÄTSWENDE FREIBURG, an dem u.a. die Initiative Statttunne, der BUND, der VCD, der Fuss und Radentscheid; Parents for Future etc. beteiligt sind, hat sich nun wieder einmal an Oberbürgermeister Martin Horn, Gemeinderäte und die hiesigen Bundestagsabgeordnete gewandt. Er sollten, so die Forderung, Verkehrskonzepte mit der Variante „ohne Stadttunnel“ geplant werden und der belastende Verkehr von LKW und PKW in Freiburg reduziert werden. Wir haben mit Reinhild Dettmer-Finke von der Initiative Stattunnel gesprochen. 21:19

Bundesweit rufen Umwelt-, Klima- und Mobilitätswende - Initiativen am Sonntag zu einem Aktionstag auf, um gegen die Ausbaupläne von Verkehrsminister Volker Wissing, die gegen die rechtsverbindlichen Klimaziele verstoßen, zu demonstrieren.

In den nächsten Jahren will Wissing 100 Milliarden Euro für den Neubau von Straßen, Autobahnen und Tunnelbauwerken ausgeben.



In Freiburg organisiert das überparteiliche "Netzwerk-Mobilitätswende Freiburg“ eine Fahrradsternfahrt aus Gottenheim, Emmendingen, Denzlingen, Gundelfingen, Bad Krozingen, Kirchzarten und St. Georgen und Info-und Kulturaktionen auf der Schillerstraße/B 31.

Aktionen in Freiburg gibt es am Sonntag ab 13.30 Uhr auf der B31/ Schillerstraße. Mehr Infos: