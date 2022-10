„Wenn das unsere Annahmen für die Verkehrsentwicklung sind, können wir die Zivilisation abmelden!“

Am Mittwoch den 26. Oktober wurde das lang erwartete Verkehrsgutachten der Autobahn GmbH des Bundes zum Stadttunnel und dem damit zusammenhängenden prognostizierten Verkehr veröffentlicht. Die Stadt Freiburg begrüßt in einer schnellen Pressemitteilung die Veröffentlichung der Verkehrsuntersuchung „A 860 Stadttunnel Freiburg“ durch die Autobahn GmbH und sieht in den Untersuchungsergebnissen eine klare Bestätigung der mit dem Stadttunnel erwarteten positiven Effekte. Erstellt wurde das Gutachten durch die PTV Planung Transport Verkehr GmbH. Dieses Unternehmen wurde 2017 von Porsche gekauft. Seit 2021 gehören 60 Prozent der Anteile einem britischen Hedgefond, der Rest bleibt bei Porsche. Eine gewisse Nähe des Unternehmens zur Automobilindustrie lässt sich also kaum abstreiten. Wir haben Fabian Kern vom VCD Südbaden nach einer ersten Bewertung gefragt.