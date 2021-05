Bei AfD und anderen Rechten freut man sich schon darauf mit Schlagworten wie "Klima-Sozialismus", "Klima-Diktatur" und so in dieser Art - den Leuten wird schon etwas einfallen - das dünner werdende Thema Corona abzulösen. Indessen offenbaren hektische Diskussionen auf Nebenschauplätzen vorallem eines: Wenn es nicht schon am Willen mangelt, dann bestimmt am Mut zu Veränderungen und zwar nicht nur bei einzelnen Akteuren. Ein Kommentar. jk