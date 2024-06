Kolokation:  Gemeinsam urban wohnen bis ins hohe Alter in Wien

Kolokation Gemeinsam urban wohnen

Die dritte Sendung in der Sendereihe "Neue Lebens- und Wohnformen", in der wir über verschiedene Wohnformen der Zukunft berichten, die schon heute gelebt werden geht es wieder über das Wohnen im Alter, aber diesmal in Wien. Wir erzählen über das Projekt 'Die Kolokation in Sonnwendviertel", Gemeinsam urban wohnen “-bis ins hohe Alter. Unsere Gesprächpartnerin ist Nela - einer Bewohnerin des Hauses.

Mittlerweile gibt es aber auch mehrere Projekte, die über den Stammverein der Kolokationen zusammengefasst sind. „Wir treffen nun auf Menschen 60+, die mit ihrer derzeitigen Wohnsituation unzufrieden sind,“- steht auf der Seite des Vereins. „Deshalb haben wir beschlossen, Projekte zu entwickeln und die Menschen zusammenzubringen. Deshalb nehmen wir an Wettbewerben teil, suchen sanierungsbedürftige Häuser, bebaubare Grundstücke, interessierte Bauherren. Deshalb laden wir Interessierte zu Stammtischen ein und deshalb organisieren wir Workshops und bilden Wohngruppen gemeinsam mit Fachexperten.“