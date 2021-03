Kreuzberg Blues - Wolfgang Schorlau

Kampfratten setzt der Immobilienhai Kröger in seinem Berliner Mietshaus ein um die Bewohner:innen zu vertreiben. Er will teurer vermieten. Krimi-Altmeister Wolfgang Schorlau lässt seinen Ermittler Dengler die Machenschaften großer Unternehmen auf dem Mietmark enthüllen. Allerdings vermischt er zu viele Nebengeschichten in den Plot und dann soll auch noch ein Geheimdienst die Drähte ziehen. Obwohl Schorlau gegen die Coronaleugner anschreibt, ist er in Gefahr, selbst einen Verschwörungsmythos in die Welt zu setzen, kritisiert Hardy Vollmer: