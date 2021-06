Zum 80. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 findet am Montag den 21. Juni um 19 Uhr im Freiburger Vorderhaus ein Vortrag des Historikers Wolfram Wette statt. Er trägt den Titel: Kreuzzug gegen den Bolschewismus. NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung im Kalten Krieg. Am Morgen des 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. 27 Millionen Sowjetbürger*innen kamen in der Folge ums Leben. Wolfram Wette war Professor für Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg und schreibt Bücher zur NS-Geschichte und zu friedenspolitischen Themen publiziert. Wir haben mit Wolfram Wette vorab gesprochen.

