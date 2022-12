Kristina Jung - Care and Explosion

Kristina Jung braucht den Schwarzwald als Inspiration. Alles ein bisschen dunkel, ein bisschen schwer und episch - dort wie in ihrer Musik, für die das Label Ghostfolk erfunden wurde. Vor unglaublich langen acht Jahren hat die Sängerin und Gitarristin ihre erste EP herausgebracht, jetzt ist mit "Care and Explosion" endlich ein Nachfolger erschienen. Selbst produziert und deshalb, sagt sie selbst, näher an ihren eigenen Songideen. Im Musikmagazin spricht sie mit Pia über ihr Album und darüber, wie die Care-Arbeit ihrer Musik in die Wege kommt und trotzdem Inspiration sein kann.