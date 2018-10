In Kuala Lumpur gestrandeter Geflüchteter festgenommen

Ein am Flughafen von Kuala Lumpur gestrandeter Geflüchteter ist festgenommen worden. Das berichtet Euronews am heutigen Mittwoch mit Verweis auf die UN-Flüchtlingsagentur. Wo er sich derzeit aufhält und was die Gründe für die Verhaftung sind, ist weiterhin unklar.

Der Syrer Hasan al Kontar hatte die letzten sieben Monate am malaysischen Flughafen verbracht, nachdem er vor der zwangsweise Einberufung zum Militär geflohen ist. Zu Beginn des Bürgerkrieges lebte al Kontar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort verlor er seinen Aufenthaltsstatus, nachdem die syrische Botschaft sich weigerte, seinen Pass zu verlängern. Aus den Emiraten wurde al Kontar nach Malaysia abgeschoben, eines der wenigen Länder, die kein Visum für SyrerInnen verlangen.

Da sich während seines Aufenthalts in Malaysia kein Staat fand, der al Kontar ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt hätte, musste er zuletzt im internationalen Bereich des Flughafens leben. Dort wurde er von Airline-MitarbeiterInnen mit Nahrung versorgt.

Ein derzeit laufender Antrag auf Asyl in Kanada kann noch Monate dauern.