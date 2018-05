Kurdischer Journalist von protürkischen Kräften "festgenommen"

Der syrisch-kurdische Journalist Ahmad Shafia Bilal wurde offenbar am Montag in Afrin von protürkischen Kräften "festgenommen". Die genaue Quelle der Nachricht ließ sich bisher nicht überprüfen. Da aber über längere Zeit kein Dementi kam, ist sie wahrscheinlich richtig. Ahmads Bilder von verletzten Zivilisten in Afrin, die ihren Weg auch in deutsche Medien fanden, hatten zu wütenden Dementis der türkischen Agentur Anadolu geführt. Auch von Sputnik übernahm die Kritik von Anadolu. Davor soll Ahmad bereits sowohl von der kurdischen YPG als auch von Asads Kräften festgenommen worden sein (unabhängiger Journalismus stört schließlich viele). Die Festnahme soll durch die Free Syrian Army (FSA) erfolgt sein. In Afrin und heute versteckt sich hinter diesem Label eine aus zahlreichen, häufig islamistisch orientierten Gruppen zusammengesetzte Truppe, die von Ankara bezahlt wird. Sie unterliegt keinerlei Kontrolle.

