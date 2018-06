Zum Auftakt der diesjährigen Männer-Fußball-Weltmeisterschaft findet am 14.06., 20 Uhr, im Hörsaal 1010 (KG I) der Vortrag "Lage queerer Menschen in Russland - von der Zarenzeit bis heute" statt. Wanja Kilber vom Verein QUARTEERA e.V., der sich mit Homo- und Trans*Feindlichkeit in Russland und in deutschen russisch-sprechenden Community beschäftigt, wird dazu referieren. Kommt also direkt nach dem ersten WM-Spiel mit russischer Beteiligung vorbei, um etwas über die queeren* Menschen jenseits des Stadions zu erfahren!

RDL sprach mit Wanja vorab.