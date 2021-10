Lange Ohren für lange Stücke (vom Herbst 1971)

Ist tatsächlich bereits vor 50 Jahren die erste e-mail verschickt worden?

Und.... ist sie denn schon angekommen?

Wir stellen uns heute nicht so viele Fragen, sondern stattdessen die Lauscher auf, wenn jede Menge hörenswerte Töne erklingen, die ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben:

The Who, George Harrison, Slade, Aretha Franklin, Pink Floyd, Move, Can, Mireille Mathieu, Michel Delpech, T. Rex, UFO, Van der Graaf Generator, Caravan... (and more). Macht's Euch gemütlich.

Live mit Jo Chen