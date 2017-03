Sendezeit: jeden zweiten Donnerstag von 22 - 23.30 Uhr

DJ: Henning

Homepage: www.lautunddeutlich-freiburg.de

In welche Schublade passt Laut & Deutlich? Nun, das ist schwierig. Auf all die Jahre betrachtet. Sollte auch so sein - von Anfang an. Seit 1991.