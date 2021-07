Am heutigen Freitag wird um 19 Uhr auf dem Freiburger Grethergelände zum ersten Mal der Dokumentarfim "LEA: Stimmen aus dem Lager" gezeigt. Was bedeutet es in einem Flüchtlingsheim zu leben? In der Lörracher Straße in Freiburg liegt die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (LEA). Das Leben dort ist geprägt von Kontrollen, Unsicherheit, und Fremdbestimmung. In dieser filmischen Dokumentation kommen Bewohner zu Wort, die sich für bessere Lebensbedingungen einsetzen. Es wird eine Momentaufnahme gezeichnet von einer sozialen Bewegung in Freiburg, die für ein selbstbestimmtes Leben und Wohnen und gegen Massenunterkünfte eintritt. Sie fordern: Ein gutes Wohnen für alle - unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wir haben mit einem Tobi, RDL Redakteur und einer der Filmemacher, gesprochen.