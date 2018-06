Lernen im ausgebauten Bus

Reisen ist wichtig in der Ausbildung der Privatschule DNS, "weil es ein authentisches Verständnis der globalen Realität gewährleistet". Entgegen dem Tourismus oder dem Konzept des "Voluntourismus" sehen die Auszubildenden die Reise als Lernprozeß. Der Weg zum unkonventionellen Bachelor degree in Pedagogical Science dauert drei Jahre und es besteht eine Kooperation mit der One World University in Mozambique. Der Abschluß ist seit 2005 anerkannt vom mosambikanischen Bildungsministerium.

Wir sprachen mit Sara, die ein Jahr an der Schule studierte.

Entrevista em Português aqui.