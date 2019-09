Lesung und Workshop in Freiburg

Am Mittwoch den 11.9.2019 um 20:00 in der Kita Auja auf dem Grethergelände präsentiert Melanie Brazzell das "Was macht uns wirklich sicher?" Toolkit. Dieses stellt das Sicherheitsversprechen des Staates im Falle von sexualisierter- und Partner_innengewalt in Frage, weil Techniken wie Polizei, Gefängnis und Grenzen Gewalt (re)produzieren, anstatt sie zu beenden.

Ausserdem wird am Donnerstag den 12.9.2019 von 10:00 bis 13:00 ein Workshop zu community accountability und transformativer Gerechtigkeit mit Melanie im Artik in der Haslacherstraße 43 stattfinden.

Anmeldung für Workshop unter: awareness-fr@riseup.net

Im Interview präsentiert sie uns ihre Definition von Transformativer Gerechtigkeit und verrät uns ein bisschen was davon, was im Workshop passieren wird.

Eine Veranstaltung des A-Teams Freiburg, der Redaktion Ausbruch von Radio Dreyeckland, der Anarchistischen Gruppe, des EA Freiburg und des iz3w.

Was macht uns #WirklichSicher #ReallySafe?

www.whatreallymakesussafe.com