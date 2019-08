Ausbruch - die Antirepressionswelle - 25.08.19

* Repression an den EU-Außengrenzen *

* G7 Repression und thematische Hörspiele*

- Briefe an Gefangene

Ich will einer gefangenen Genossin einen Brief schreiben. Wie geht das denn? Das ist Thema dieses Hörspiels: Hörspiel-Briefe-schreiben -

- Hausbesuch

Rechtshilfetips zum Umgang mit Hausdurchsuchungen. Diese Geschichte ist eine Vorzeigesituation. Denkt also nicht, dass Ordnungshüterinnen sich während jeder Razzia so vorbildlich verhalten wie in diesem Hörspiel, meistens tun sie das nicht

https://rdl.de/beitrag/keine-aussage-keine-unterschrift-wiederspruch-ein...

https://www.rote-hilfe.de/rechtshilfe-und-unterstuetzung/rechtshilfetipp...

* 23.-30. August – Internationale Solidaritätswoche für anarchistische Gefangene *

https://de.indymedia.org/node/36294

https://www.freie-radios.net/96809

* Kurzgemeldet: G20 2017 Repression

- Kampagne "Free Loic"

https://de.indymedia.org/node/35325

https://unitedwestand.blackblogs.org/

https://laneigesurhambourg.noblogs.org/ -

- Die drei von der Parkbank

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org -

- Bericht zur G20-Fahndung in der Schweiz

https://barrikade.info/article/2491 -

- Erste Version des "Beschlagnahmt" Zine erschienen:

https://de.indymedia.org/node/36473 -

- linksunten. indymedia Verbot

Teileinstellung, Verschlüsselung hält Stand, Klageverfahren

https://linksunten.soligruppe.org/ -

* Termine *

- Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung: Prozess gegen Antifaschisten | 05. September 2019 | 08:30 Uhr | Kundgebung ab 7:30 Uhr | Amtsgericht Freiburg (Holzmarkt 2) Sitzungssaal 3

https://tacker.fr/node/6511 -

- Transnationales Camp für praktische Solidarität | Soziale Kämpfe – Repression – Knast | Mittwoch, 11.09.19 um 19:00 Uhr - Sonntag, 15.09.19 um 19:00 Uhr | Leichtingen, Köln

https://tacker.fr/node/6478 -

- Was macht uns _wirklich _sicher? | Ein Toolkit zu intersektionaler, transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis und Polizei | Mittwoch, 11.09.19 um 20:00 Uhr | Grether-Gelände

https://tacker.fr/node/6513 -

- In Our Hands: Community Accountability bei sexualisierter Gewalt | Ein Toolkit zu intersektionaler, transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis und Polizei | Donnerstag, 12.09.19 um 10:00 Uhr - 13:00 | ArTik // Freizeichen

https://tacker.fr/node/6514 -

- Mails-Verschlüsseln-Workshop | Der Infoladen hilft euch beim einrichten von PGP | Mittwoch, 25.09.19 um 18:00 Uhr | KTS - Kulturtreff in Selbstverwaltung

https://tacker.fr/node/6506 -

holy holy holy – smash the walls

mc geiver – Solidarität

Born in a cent – all we can do

Brenna Sahatjian – Treason, Loyalty & Love