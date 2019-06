Keine Aussage, keine Unterschrift, Wiederspruch einlegen! Hörspielreihe zum Thema Rechtshilfetip

Was tun auf der Wache?

Petra wurde während des AFD Aufmarschs in Gewahrsam genommen und wird nun zur Polizeiwache gebracht. Dort verweilt sie in der GESA und wird Erkennungsdienstlich behandelt. Bitte denkt daran, dass dieses Hörspiel eine Vorzeigesituation behandelt und Ingewahrsamnahmen in der Realität häufig schlimmer ablaufen.

Demo 1 mal 1

Rechtshilfetips vor, während und nach Demonstrationen.

Petra, Anna, Arthur wollen die AFD Blockieren und bereiten sich darauf in unserem ersten Hörspiel vor: Hörspiel-Demovorbereitung,

im zweiten Hörspiel blockieren sie: Hörspiel-während-der-Demo

Hausbesuch

Rechtshilfetips zum Umgang mit Hausdurchsuchungen. Diese Geschichte ist eine Vorzeigesituation. Denkt also nicht, dass Ordnungshüterinnen sich während jeder Razzia so vorbildlich verhalten wie in diesem Hörspiel, meistens tun sie das nicht: Hörspiel-Hausdurchsuchung

Briefe an Gefangene

Ich will einer gefangenen Genossin einen Brief schreiben. Wie geht das denn? Das ist Thema dieses Hörspiels: Hörspiel-Briefe-schreiben