Lesung von "Nightbitch", einem Buch von Rachel Yoder, im Literaturhaus

Am 27.9. wurde im Literaturhaus Freiburg aus dem Buch Nightbitch der amerikanischen Autorin Rachel Yoder vorgelesen. Sie war selbst zugegen und las Teile des Textes über eine Mutter und Hausfrau, die sich in einen Hund verwandelt, vor. Außerdem unterhielt sie sich mit Frederik Schulte vom Carl Schurz Haus über ihren Debütroman und wie sie die Idee dazu entwickelte. Auch Laura Palacios vom Ensemble des Stadttheaters Freiburg las Teile des Textes. Im Anschluss beantwortete die Schriftstellerin, deren Buch in 13 Sprachen übersetzt wurde und erst seit wenigen Wochen im Verlag Klett-Cotta auch auf Deutsch erhältlich ist, Fragen aus dem Publikum.