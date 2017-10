Liedermacher: damals, heute 18.10.2017

Sendezeit: Jeden 3. Mittwoch im Monat.

DJ*: Hanno, Chris

In der Liedermacherkultur stehen oft kritische Texte im Vordergrund. Gerade in der Zeit als BRD und DDR nebeneinander existierten, blühten die Liedermacher auf und vereinten Politisches mit Musikalischem. 'Liedermacher: damals, heute' spürt dieser Zeit nach: Warum war gerade diese Zeit so fruchtbar für die Liedermacher? Welche Positionen bezogen sie? Und gibt es noch heute politische Liedermacher?