Wo ist eigentlich funkdefekt geblieben? Für immer auf der Schutthalde? Möglich. So zumindest klingt diese Sendung. Die vorletzte im Vorfeld des funkdefekt-Reboots am 25. Februar, 21 Uhr im Wiener Radio Orange. Ab da an läuft funkdefekt parallel in Wien, Freiburg und Hamburg. Und möglicherweise gar an anderen Orten. Wer weiter up to date bleiben möchte, kann sich gerne für den kommenden Newsletter anmelden. Einfach mit Betreff "Newsletter" an funkdefekt[ät]rdl.de.

Wir hören uns!

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 14. Februar, 20 Uhr. Die nächste Büchse Buntes mit experimenteller Musik läuft am 5. Februar, 17 Uhr (ohne Fabi in der Moderation).