Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Und alle so still"

Am 26. Juni 2024 besprechen wir bei Lit my Fire den feministischen Roman Und alle so still von Mareike Fallwickl. Die Österreicherin geht darin der gesellschaftlichen Bedeutung beruflicher und privater Carearbeit nach, indem sie ein spannendes Gedankenexperiment wagt. Was geschieht, wenn die Frauen ihre Carearbeit nicht mehr erledigen – nicht als Streik sondern in einem kollektiven Burnout?

Außerdem erwartet euch Annas persönliches Autorenportrait des im April verstorbenen amerikanischen Schriftstellers Paul Auster.

Sebastian hat anlässlich der in Paris bevorstehenden Olympiade Bannmeilen Anne Webers literarische Streifzüge durch die Pariser Vororte gelesen.

Musikalisch haben wir eine Playlist verschiedensprachiger feministischer Songs über Diskriminierung von Frauen und Gewalt an Frauen für euch zusammengestellt.

Neugierig geworden? Dann schaltet ein am Mittwoch um 20 Uhr oder am Donnerstag in der Wiederholung um 13 Uhr.