Nach Vorstellung der drei Romane sahen wir uns die verschiedenen Szenen, in denen sie spielen, genauer an. Könnten sich unsere Romanfiguren überhaupt treffen oder bewegen sie sich in abgeschlossenen Welten? Was hat sie nach West-Berlin verschlagen, in eine eingemauerte Stadt? Warum spielt das Ost-West-Drama erstaunlich wenig Rolle in den Romanen?