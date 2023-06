Böse Schafe

1987 in Moabit. Soja, Republikflüchtling, Aushilfs-Blumenhändlerin, trifft Harry, EX-Knacki, drogenabhängig. Ein ruhiger, entschiedener Mann, der ihr Herz berührt und sie aktiviert. Sie will ihn retten. Geblieben von dieser eher unglücklichen Liebe ist ein Schulheft, in das Harry eingetragen hat, was ihn beschäftigte. Alles mögliche kommt vor, nur eins nicht: Soja.

Sie macht sich auf, mit ihren Erinnerungen, die Leerstellen zu füllen. Rezensentin Tina ist berührt und beglückt von dieser Liebesgeschichte und dem Blick auf das West-Berlin der 80er.