Weiterer Beitrag zum Hörspielexperiment von Radio FREI (Erfurt). Produktion von Minihörspielen als Zeitvertreib in Zeiten von Homeoffice. Vorgegeben sind 5 Geräusche. Die wurden hier montiert in Beethovens Kopfsatz der 5. Sinfonie (in der Klaviertranskription von Liszt, gespielt von Glenn Gould). Insofern auch ein Beitrag zum Beethovenjahr...