Frantic Freakshow, Freitag, 20. Januar 2016, 21-23 h

Die Freakshow als zweitstündiger Zweiteiler bis 23 Uhr: A Mixtape for my Personal Computer. Mit Senor Coconut, Sparks, Sterne, Sufjan Stevens, Silicon, Fraktus, Bonaparte, Deichkind u.a. Heimatklänge dann in der 2ten Stunde mit einer Spritztour durchs Spielzeugland, um "Die montierte Gesellschaft" von Mittekill kennenzulernen. Der Kompass von Automat weist nach Ostwest. Als Oase gilt auch immer das bayerische Weilheim, Heimat von The Notwist, die eines ihrer unwirklich guten Livekonzerte als Album gebannt haben und deren Mitglieder mit Seitenprojekten wie Rayon schon wieder einen Schritt voraus sind. Außerdem der Beweis, dass Bernd Wand es faustdick hinter den Ohren hat, denn er kippt das Fraktus-Projekt und installiert zusammen mit Mama Margit, Erobique und Orgelschwurbler H.J. Irmler Fraktus II. Der König ist tot, es lebe der König! Pavlidis rappt zu Beats und den Klängen der Cümbüsh und spielt Identitetris, während G.Rag y los Hermanos Patchekos zu Brass, Cajun & Cumbia "Wacky Tobacky" unterwegs sind.

