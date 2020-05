Mädchenmusik

Achtung: Musiksendung! Sechzig Minuten Frauenstimmen aus der aktuellen Musikszene. Indie, Singer-Songwriterin, Alternative und mehr.

Playlist:

Theodor Shitstorm - Tanz Die Soziale Distanz

Fenne Lily - Hypochondriac

Lady Lamb - We`ve Got A Good Thing Going

Lady Lamb - Arizona

Thao & The Get Down Stay Down - Temple

Margaret Glaspy - So Wrong It`s Wright

Margaret Glaspy - Stay With Me

Margaret Glaspy - You Amaze Me

Fancis Of Delirium - Fucking Around

Fancis Of Delirium - Circles

Tops - Direct Sunlight

Tops - I Feel Alive

Tops - Pirouette

Buscabulla - NTE

Dream Wife - Sports!