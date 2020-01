Mädchenmusik 49- coole cover

Sechzig Minuten Coverversionen interpretiert von Musikerinnen.

Playlist:

Sky Ferreira - Easy

The Be Good Tanyas - Waiting Around To Die

The Slits - I Heard It Through The Grapevine

Charlotte Dada - Don`t Let Me Down

Gore Gore Girls - Keep Your Hands Of My Baby

Holly Golightly - Love (Can`t You Hear Me)

Habibi - Green Fuz

The Raveonettes - My Boyfriends Back

The Be Good Tanyas - When Doves Cry

Siouxsie And The Banshees - The Passenger

Those Darlins - Lonesome Cowboy Bill

Cowboy Junkies - Sweet Jane

Luise Pop - Fast And Frightening

The Concretes - Miss You