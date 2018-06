MädchenMusik- die magische 13

Glückszahl oder Unglückszahl? Märchen oder Tarot? Synonym, Verschwörungstheorie oder alles nur Aberglaube?

Freitag, der 13te, Dornröschen, Tod und Teufel, Aluminium?

Jetzt schlägt`s aber dreizehn!

Eigentlich ist die 13 einfach nur eine natürliche Zahl zwischen zwölf und vierzehn…

Und was hat das mit der heuten Sendung zu tun?

Die Zahl 13 ist auch die Zahl, die für den Wandel und den Umbruch steht.

In dem Sinne: Let Girls Rule!!



playlist:



The BellRays - Have A Little Faith In Me

The BellRays - Voodoo Train

The BellRays - The Way

Veronica Falls - Bad Feeling

Veronica Falls - Broken Toy

Veronica Falls - Nobody There

Ruby Boots - Its So Cruel

Ruby Boots - Believe In Heaven

Ruby Boots - Don`t Talk About It

Lauren Ruth Ward - Sideways

Lauren Ruth Ward - Sheet Tains

Lauren Ruth Ward - Travel Man

Cate Le Bon - Cyrk

Cate Le Bon - Are You With Me Now

Cate Le Bon - Perfume Days