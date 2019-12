Neues Musikmagazin mit Felix

Kurz vor Weihnachten gibt es nicht immer besinnliche, dafür stets stillvolle Musik auf die Ohren. Auf die imaginären Plattenteller kommt eine kleine Auswahl Felix'persönlichen Lieblingskünstler*innen dieses Jahres. Cineastischer Bombastpop mit fluider Ästhetik folgt auf kauzigen Kammerpop, von Thailand schlagen wir gekonnt einen Bogen nach Teneriffa und auf der Tanzfläche nähern sich schrulliger Synthie-infizierter Krautpop und dem Afrobeat huldigenden Jazz aus London langsam an. Khana Bierbood - Plankton Bloom Cate le Bon - Home to You Klaus Johann Grobe - Discogedanken KOKOROKO - Ti-de Aldous Harding - The Barrel Julia Jacklin - Head Alone Weyes Blood - Andromeda International Music - Du Hund The Düsseldorf Düsterboys - Teneriffa Black Sea Dahu - In Case I Fall for You