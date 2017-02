Mach mal Pause - Du bist es Wert

Freiburg: Mit einem Aktionstag „Pause“ am Mittwoch (22. Februar 2017) wollen die Beschäftigten im Uniklinikum Freiburg auf Überlastung und mangelhafte Personalausstattung aufmerksam machen. Der ver.di- Aktionstag fandet um 9.00 Uhr im Technischen Betrieb und 11.30 Uhr vor dem Neurozentrum der Uniklinik Freiburg statt.

Auch in Freiburg sei die Personalausstattung so dürftig, dass viele Beschäftigte auf ihre Pausen verzichten müssten, um die Patienten pflegen und versorgen zu können, so ver.di Südbaden. RDL sprach mit Reiner Geis, dem Geschäftsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Bezirksverwaltung Südbaden