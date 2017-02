Mach mal Pause

Das Bündnis Entlastung jetzt, bestehend aus Gewerkschaften und linken Initiativen rief zum landesweiten Aktionstag am Mittwoch auf. Die gesetzlich geregelte Pause nahm sich das Pflegepersonal der demonstrativ als Protestaktion vor der Uniklinik Freiburg und in anderen Kommunen im Ländle zusammen mit ihren Patientinnen und Patienten. Die Aktion stieß auf rege Beteiligung. Eine Form, mit dem Personalmangel umzugehen sei, so ver.di Südbaden, dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin nicht gemachte Pausen in Rechnung zu stellen. Die Gewerkschaft strebt außerdem einen Tarifvertrag zur Entlastung an und wird auch, wenn es nicht anders geht, mit Streiks drohen, wie es im Saarland nach einer Eskalation gemacht wurde.

Allein an der Uniklinik Freiburg gab es in diesem Jahr bereits 300 – 400 Überlastungsanzeigen. Das heißt, Patient_innen und Pflegekräfte waren einer Gefahrensituation aus Mangel an Personal ausgesetzt. Um der Haftung zu entgehen und dem Arbeitgeber_in die Verantwortung zurückzugeben, sollen solche Fälle direkt angezeigt werden, empfiehlt die Gewerkschaft.

Bundesweit müssen etwa 162.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden – in Freiburg fehlen an die 100 Pflegekräfte.