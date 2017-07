Macron und das Lochness Ungeheuer der französischen Innenpolitik

Noch wissen viele Französinnen und Franzosen nicht so recht, was sie von ihrem neuen Präsidenten Macron und seinem Auftritt in Versailles halten sollen. Widerstand könnte sich aber schon regen, wenn es zum Beispiel ans Atrbeitsrecht geht, meint unser Korrespondent Bernard Schmid. Die Ankündigungen zur teilweisen Einführung des Mehrheitswahlrechts, sieht Schmid ebenfalls gelassen. Einmal würde das nur einen Teil der Abgeordneten in einem verkleinerten Parlament betreffen, was automatisch wieder eine Hürde für kleine Parteien darstellen würde und außerdem würde diese Ankündigung in der französischen Politik immer wieder auftauchen, so wie das Ungeheuer von Lochness im Sommerloch, um dann ebenso regelmäßig wieder völlig zu verschwinden.