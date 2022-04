Wahl in Frankreich 1 - Macron: der müde Wahlkämpfer

Am Wochenende findet die erste Runde in der französischen Präsidentschaftswahl statt. Indessen vermissen seine Landsleute den Amtsinhaber im Wahlkampf. Dieser macht ganz den beschäftigten Präsidenten und telefoniert stundenlang mit Putin. Wie solche Gespräche mit Putin ablaufen hat sein Vorgänger Francois Hollande neulich so beschrieben: „Mit Putin zu reden bedeutet, ihm stundenlang zuhören zu müssen in dem Wissen, dass er nichts von dem macht, was er sagt und nichts von dem sagt, was er tun möchte“. Es gibt aber noch einen speziellen Grund, warum Putin Macron keinen kleinsten Erfolg gönnt. Er hat da in Frankreich noch eine andere Möglichkeit. Dazu im zweiten Teil. Schließlich hat Macron es doch noch fertig gebracht, ein paar "Reformen" anzukündigen, die überwiegend zu Lasten der Ärmeren gehen und von Macron dann auch rasch teilweise revidiert wurden und so wissen die Französinnen und Franzosen nicht woran sie mit ihrem Präsidenten sind, wenn es der alte bleibt. Bei anderen weiß man das schon eher, was es nicht unbedingt besser macht. Aus Paris berichtet unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid.