special guest***hothothot***

Es ist August, es ist Sommerloch, die Synapsen arbeiten im Energiesparmodus. Genau die richtige Zeit für einen erfrischenden Gazpacho an TASTY HITS. Serviert von keinem Geringeren als DJ Rumkrakehle!!! Also stellt das Thermometer in den Kühlschrank, schmeißt den Caipibrunnen an und schleift die Antennen feil.

Buen provecho!

Setlist:

1. Odd Couple - Dübelmann

2. The Vagoos - Goldener Reiter (cover Joachim Wirth)

3. Porridge Radio - Sweet

4. Lady Wray - Guilty

5. Bobby Oroza - This Love

6. Cold War Kids - I've seen enough

7. Voodoo Jürgens - S'klane Glücksspiel

8. Dos Santos - Caminante

9. Die Arbeit - Im Büro

10. Chikinki - Hate TV

11. LIZZO - En Love