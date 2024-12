Macron will für seine Wahlgeschenke nun vor allem bei den Ärmeren abkassieren, doch die Regierung ist gestürzt

Am gestrigen Mittwoch ist die von Staatspräsident Emmanuel Macron eingesetzte Regierung Barnier über ein Misstrauensvotum von links und rechts gestürzt. Unser Frnkreichkorrespondent Bernard Schmid erzählt, was das u. a. mit dem Ehrgeiz einer Politikerin auf der Rechten und eines Politikers auf der Linken zu tun hat. Zuvor hatte allerdings Barnier versucht, ein Austeritätsprogramm am Parlament vorbeizumogeln, was dann die Abstimmung provoziert hat. Bernard weist nun darauf hin, wie der riesige Schuldenberg, den Barnier mit Sparmaßnahmen und höheren Gebühren abschleifen wollte, eigentlich entstanden ist. Ein Thema über das man in Deutschland sonst wenig hört.

