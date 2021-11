Magical Mystery Mix am 02.11.2021_Geschichten 20

Magical Mystery Mix

Di. 02.11.2021, 22-23 Uhr

Geschichten – Folge 20

Alle paar Monate greift der MagicalMysteryMix tief in sein Archiv und fördert eine unterhaltsame Mischung seltsamer bis albern-komisch-lustiger oder nachdenklich-ernster kleiner Geschichten zutage, so bunt wie das Leben, gewürzt mit kleinen musikalischen Einsprengseln.

Heute machen wir uns Gedanken über das Wesen der Zeit, über Wege zum Glück und den Sinn des Lebens und wir lernen auch einiges über die Zucht von Avocado-Bäumen.

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Das sind Geschichten 3:22 Monarchie Und Alltag Fehlfarben

3 Seliger Tod 0:56 Liebesgrüsse aus Hollywood Philipp Moog

4 Das Pferd und der Esel 1:41 Aesop

5 werbung2-12suicid 1:06 Ohreure Weigoni

6 The Playboy Channel 1:34 Escape from Noise Negativland

7 Knödelpolka 1:36 Verkochte Tiroler Die Knödel

8 Tantra und die Rolle der Sexualitaet 8:36 Der Weg zum Glück - Sinn im Leben Dalai Lama 2

9 Shonen A (Pt.2) 2:46 From One2two [Disc 2] Hans Platzgumer / Ca Mi Tokujiro

10 werbung2-16suicid 1:01 Ohreure Weigoni

11 nichaggro (version) 2:38 zahlenspiele E.P. inaud1bl3

12 Luminescence 2:57 Gravikords, Whirlies & Pyrophones Jean Claude Chapuis

13 C3 Zu viele Erinnerungen 8:24 Jeff Özdemir & Friends Vol. 3 Jeff Özdemir & Friends

14 AudioTrack 05 3:38 Rücken Feldenkrais

15 Kurzform in 10 Schritten 14:52 Streßfrei durch Progressive Relaxation Jean-Pierre Garattoni

16 Alphamännchen 3:16 Wir sind Helden

17 Gras Abzähler 1:39 Orneology Mimsy

18 Lila Pause (Was ist Zeit?) 5:27 Plattenmeister - Medikatendose Station 17 + DJ Kotze

19 Null Eins 2:19 Spex #37 Knarf Rellöm

20 Titel 13 3:12 Das Warheads-Oratorium Romuald Karmakar, Michael Farin

21 46 Übung: Schreibe deinem Schattenkind 1:14 Das Kind in dir muss Heimat finden Nina West

22 Susanne Zur Freiheit 4:12 Power Fischmob

23 Titel 08 0:48 Uberläufer

24 Tanz Den Enthemmten Mantafahrer 16:28 Vorkriegsjugend Jan Off

25 Rosenboom: In The Beginning - Études 5:16 Gravikords, Whirlies & Pyrophones Don Buchla & Robert Moog

26 Was glaubst Du 3:37 Badesalz

27 werbung2-8suicid 0:33 Ohreure Weigoni

28 Helen züchtet Avocadobäume 4:27 Feuchtgebiete Charlotte Roche

29 Ginster 3:09 Orneology Mimsy

30 Alpha Feedback (feat. Mae Williams) 9:16 Vitanerton von Dolorgiet Charles Wilp

31 Afri Cola TV Spots (feat. Marvin Martin 9:51 Sexy-Mini-Super-Flower-Pop-Op-Cola Charles Wilp

32 It's A Curse 5:21 The Infotainment Scan The Fall

33 Hashish poem 2:52 Hashisheen : the end of Law Bill Laswell

34 Tamagotchi 2:00 Wie Mutter und Tochter Badesalz

35 I Know Where I'm Going 1:55 Standards Vol V The National Jazz Trio Of Scotland

36 Kirschenlied 1:33 Komm, süsser Tod Sofa Surfers & Filmdialoge

37 Ganz Nah 2:48 Neo Noir Magdalena Ganter

38 Adieu 0:22 Power Fischmob

Bild: Geschichtenerzähler, Jang Seungeop, or Owon (Jang's pen name), 1843~1897. Quelle: wikimedia