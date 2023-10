Magical Mystery Mix am 03.10.2023_Holger Czukay

Der Magical Mystery Mix

In memoriam Holger Czukay

Schon wieder sechs Jahre her – am 05.09.2017 verließ uns Holger Czukay, der umtriebige Mitbegründer des avantgardistischen Krautrocks. Aber er hinterließ ein reiches und vielfältiges musikalisches Erbe, an das wir heute erinnern wollen.

Foto: wikimedia, Trauergesteck des Plattenlabels Rough Trade auf dem Grab des Avantgarde-Musikers Holger Czukay auf dem Kölner Melaten-Friedhof

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 der osten ist rot 2 6:17 Der Osten ist rot Holger Czukay

3 Persian Love 6:25 Movies, Spex-CD # 145 Holger Czukay

4 Father cannot yell 7:01 Monstermovie Can

5 Vitamin C 3:33 Spex CD # 141 CAN

6 Yoo Doo Right (3p Mix) 4:13 Sacrilege [Disc 2] CAN

7 The photo song 1:08 Der Osten ist rot Holger Czukay

8 Cool In The Pool 4:29 movies, youtube.com/watch?v=PBg-ukRUJuQ Holger Czukay

9 Das Massenmedium 2 3:57 Der Osten ist rot Holger Czukay

10 Schaue vertrauensvoll in die Zukunft 2:22 Der Osten ist rot Holger Czukay

11 All Night Long 5:02 Moving Pictures Holger Czukay

12 Plight 16:30 The Spiralling Of Winter Ghosts David Sylvian & Holger Czukay

13 Boat-Woman-Song 5:04 Ohm: The Early Gurus Of Electronic Music 1948-1980 [Disc 2] Holger Czukay

14 Longing for Daydreams 5:24 Moving Pictures Holger Czukay