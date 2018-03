SOLID PLEASURE * 30.03.2018 * Playlist *

Holger Czukay in seinem 'Inner Space' - Studio

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

HOLGER CZUKAY - Blessed Easter - Der Osten Ist Rot / Rome Remains Rome - DLP - Grönland

HOLGER SCHÜRING QUINTETT - Konfigurationen - Cinema - 5 CD & DVD Box - Grönland

HOLGER CZUKAY - My Can Axis - Eleven Years Innerspace - 10" - Grönland

CAN - Sing Swan Song - Ege Bamyasi - CD - Spoon

CAN - Hunters And Collectors - The Singles - CD - Rough Trade

CLUSTER & ENO - Ho Renomo - s.t. - CD - Bureau B

HOLGER CZUKAY - Persian Love - Movie! - CD - Grönland

LES VAMPYRETTES - Biomutanten - s.t. - 12" - Grönland

HOLGER CZUKAY - Ode To Perfume - On The Way To The Peak Of Normal - LP - Grönland

CZUKAY / WOBBLE / LIEBEZEIT - How Much Are They? - Full Circle - 12" - Virgin

DAVID SYLVIAN - Incantation - Words With The Shaman - MCD - Caroline

BISON - Mandy - Cinema - 5 CD & DVD Box - Grönland

CAN - Millionenspiel - The Lost Tapes - 3xCD Box - Spoon

CAN - Spoon (Sonic Youth Mix) - Sacrilege - DCD - Mute

CAN - Vitamin C (U.N.K.L.E. RMX) - Sacrilege - DCD - Mute

NEU! - Isi - '75 - CD - Grönland

CAN - ...And More (Westbam & K Jankuhn Mix) - Sacrilege - DCD - Mute

CREEP SHOW - Fall - Mr Dynamite - CD - Bella Union

UUUU - Verlagerung, Verlagerung, Verlagerung - s.t. - CD - Editions Mego

Mehr Infos & Links auf www.solidpleasure.de !