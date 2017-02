SOLID PLEASURE * 03.02.2017 * Playlist *

Tribut an JAKI LIEBEZEIT (Can) 26.05.1938 - 22.01.2017

Jaki Liebezeit ca. 1969

MANFRED SCHOOF QUINTET - The Night At Ghandi’s - 1960 Köln - flac

ALEXANDER VON SCHLIPPENBACH TRIO - The Spirit Feel - 1960 Köln - flac

NEW JAZZ MEETING ENSEMBLE 1966 - Virtue - 1966 Baden-Baden - flac

THE INNER SPACE - Kamasutra - Kamasutra - 7" - Metronome

CAN - Little Star Of Bethlehem - Delay 1968 - CD - Spoon

CAN - Mary, Mary So Contrary - Monster Movie - CD - Spoon

CAN - Sing Swan Song - Ege Bamyasi - CD - Spoon

CAN - I Want More - Morvern Callar OST - CD - Warp

ENO - Backwater - Before And After Science - CD - Virgin

MICHAEL ROTHER - Feuerland - Flammende Herzen - LP - Sky

HOLGER CZUKAY - Fragrance - Morvern Callar OST - CD - Warp

CZUKAY / WOBBLE / LIEBEZEIT - How Much Are They? - Full Circle - 12" - Virgin

PHANTOM BAND - Neon Man - Nowhere - CD - Mute

CLUB OFF CHAOS - Untitled - 1996-05-27 London - flac

CYCLOPEAN - Fingers - Cyclopean - 12" - Mute

JAKI LIEBEZEIT & HOLGER MERTIN - Sägelatt - Aksak - CD - Staubgold

CAN - Millionenspiel - The Lost Tapes - 3xCD Box - Spoon

CAN - Yoo Doo Right - Tago Mago - CD - Spoon

CAN - Mother Sky - Soundtracks - CD - Spoon

CAN - Vitamin C (U.N.K.L.E. RMX) - Sacrilege - DCD - Mute

BURNT FRIEDMAN & JAKI LIEBEZEIT - Sticks - Secret Rhythms 2 - CD - Nonplace

Jaki Liebezeit 2015

