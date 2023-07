Magical Mystery Mix am 04.07.2023_Voyager

Der Magical Mystery Mix lauscht den Goldenen Schallplatten der Voyager-Sonden

"Goldene Schallplatten" gibt es nicht nur in der Schlagerbranche - nein, auch die beiden Voyager-Sonden hatten eine solche an Bord. Nicht nur flogen die Sonden dorthin, wo sich noch keines Menschen Fuß blicken ließ – nein, sie haben vermittels dieser Goldenen Schallplatten eine Botschaft an die "anderen da draußen" dabei - Musik, Geräusche und Bilder von der Erde und Grüße der Erdlinge an die Welt in 55 Sprachen.

Der Magical Mystery Mix begleitet die Sonden und ihre Botschaft und vermittelt dabei allerlei Wissenswertes rund um die Mission.

Die erste Botschaft war übrigens von der NASA an die eigenen Geldgeber: mit der intergalaktischen Kulturbotschaft wurden Mittel für die Mission der Sonden zu den äußeren Planeten des Sonnensystems eingeworben ...

Mixmaster Maninouk macht den interplanetarischen DJ und mixt, scratcht und loopt die heißen Planeten-Sounds und der Bdolf stimmt dazu Space-Shanties und die Litaneien der endlosen Leere an.

Infos zur Mission der Voyagersonden und zum Inhalt der Goldenrecord:

Seid dabei: am Dienstag den 4.07.2023 um 22.00 Uhr auf der Welle 102,3 MHz der kosmischen Enthüllungen bei Radio Dreyeckland - oder im Live-Stream auf dieser Seite oder in unserer Mediathek (bis zum 11.07. nachzuhören).

Bild: The Golden Record, Quelle: wikimedia

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 Prelude & Fugue No. 1 in C Major 1:50 Bach: The Well-Tempered Clavier, Glenn Gould

2 Song of Marriage 2:57 Mountain Music of Peru, Vol. 1 Young girl

3 Dark Was the Night 3:18 Mojo Workin'- Blues Blind Willie Johnson

4 Holborne: The Fairy Round 1:22 Instruments of Middle Age and Renaissance Anthony Holborne, David Munrow

5 Tu U Ite Ana 1:04 Sounds Of Paradise - Native Pan Flutes Of The Solomon Islands

6 Night Chant 2:59 Music of the Sioux and the Navajo Male Navajo chorus with gourd rattles

7 Melancholy Blues 3:05 Louis Armstrong & His Hot Seven Vol 2

8 Bambuti (Pygmy) Song 1:09 Africa South of the Sahara Bambuti pygmies

9 Le sacre du printemps: Part 2 4:35 Stravinsky: Le sacre du printemps Igor Stravinsky, Columbia Symphony

10 Untitled Song 1:32 Songs of Aboriginal Australia and Torres Strait Group of male singers, Nyangumarda

11 Mozart: Die Zauberflöte, K. 620, Act 2 2:56 Mozart: Die Zauberflöte Wolfgang Amadeus Mozart,Wolfgan…

12 Johnny B. Goode 2:42 Universal Masters collection Chuck Berry

13 Ketawang: Puspawarna 4:44 Indonesia - Java Nonesuch Explorer Series

14 Azerbaijani Classical Mugam 7:16 Musics of the Soviet Union Bayat-i Kurd

15 Brandenburg Concerto No.2 In F 4:43 Bach: 6 Brandenburg Concertos; 4 Ouvertures Johann Sebastian Bach

Eine Wiederholung der Ursendung vom 19.01.2021