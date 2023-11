Magical Mystery Mix am 07.11.2023_Beas Wolken

Bea und die Wolken

Zugegeben: der November ist nicht gerade mein Lieblingsmonat: draußen ist es neblig, feuchtkalt, dunkel und grau. Und manchmal ist die Stimmung entsprechend, vielleicht packt einen die große Herbstmelancholie ...

Andererseits hat der Herbst auch seine schönen Seiten: man kann herrliche Spaziergänge im Wald machen, gut eingepackt durchs trockene Laub stapfen, in der klaren kalten Luft, und Wolken beobachten.

Davon berichtet heute Abend Bea von Malchus. Sie macht eigentlich Erzähltheater und mancher Zuhörer wird sie von Ihren Auftritten rund um Freiburg kennen. Aber sie veröffentlicht auch Gedrucktes, z.B. Kochbücher, in dem es nicht nur Rezepte gibt, sondern auch manch lustigen bis tiefsinnigen Text. Zum Herbst passend gibt uns heute Abend Bea einen Einblick in ihr persönliches Wald&Wolken-Tagebuch und stellt noch ein Wolken-Gericht vor.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Satie: Gymnopédie #1 4:38 Satie: Gymnopédies, Gnossiennes Jacques Loussier Trio

3 Both Sides Now 4:34 Clouds Joni Mitchell

4 Grauen Wolken 4:23 Testament der Angst Blumfeld

5 Gloomy Sunday 3:14 Billie Holiday acc. by Teddy Wilson 1941

6 Perfect Day 3:45 Transformer Lou Reed

7 I've Seen That Face Before 4:30 Ultimate Collection Grace Jones

8 Black Hair - 2011 Remastered Version 4:14 Nick Cave & The Bad Seeds

9 November 2:54 The Black Rider Tom Waits

10 Blackbird 2:18 The Beatles The Beatles

11 My Ever Changing Moods 3:40 Café Bleu The Style Council

12 Le Vent Nous Portera 3:49 1983 Sophie Hunger

13 Song Of Sand 3:28 99.9 F° Suzanne Vega

14 Natural High (Global Communication) 6:22 Space Night - Volume 5 Warp 69

Musik und Text zusammengestellt von Bea von Malchus und Kurt Maninouk

Weitere Infos zu Bea von Malchus hier.

Foto: Bea von Malchus

Eine modifizierte Wiederholung aus dem Dezember 2021